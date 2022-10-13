Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з білоруссю — Finance.ua

Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з білоруссю Вчора 10:15

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування безвізового режиму з білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.

У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в’їзд громадян білорусі загрожує національній безпеці.

«Під виглядом громадян білорусі можуть вільно в’їхати ті ж громадяни росії, яким скасовано безвіз. Органи внутрішніх справ, як і міністерство оборони перебувають у підпорядкуванні росії, і можуть видати будь-які документи тим самим громадянам держави агресора. білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну, що дозволяє робити все, що шкодить нашій країні», — пише автор .

Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в’їзд для громадян білорусі та інших іноземців.

Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету Міністрів.

«Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян», — відповів він.

Нагадаємо, український уряд запровадив візовий режим із російською федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.

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