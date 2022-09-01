Зеленський ветував закон про примусове вилучення майна — Finance.ua

Зеленський ветував закон про примусове вилучення майна Вчора 13:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт № 7605 «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», яким передбачається примусове вилучення майна, яке може бути використане для оборонно-промислового комплексу, а також заборону на час воєнного стану та протягом року після нього реорганізації Держагентства лісового господарства.

Текст пропозицій глави держави наразі відсутній на сайті Верховної Ради. Водночас, за словами нардепа від «Слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк, Зеленський не підтримав норму, яка забороняє реорганізацію Держлісагентства та лісгоспів під час воєнного стану та протягом року після його скасування.

На думку глави держави, цим рішенням парламент перевищив повноваження, оскільки згідно з законодавством саме Кабмін ухвалює рішення про створення та реорганізацію державних підприємств.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7605 «Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», яким дозволяється на час воєнного стану примусове вилучення майна на територіях, яким загрожує окупація. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів.

Згідно з документом примусове відчуження або вилучення рухомого майна, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу України і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв’язку з його знаходженням на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої є загроза її тимчасової окупації та межі якої знаходяться на відстані не більше ніж тридцять кілометрів від району ведення бойових дій, відбувається на підставі рішення Ради нацбезпеки та оборони.

Рада національної безпеки і оборони України після ухвалення рішення та введення його в дію указом Президента України направляє його до Кабінету Міністрів України та доручає військовому командуванню забезпечити збереження примусово вилученого майна.

Примусово відчужене, відповідно до цього закону, майно не пізніше п’яти календарних днів з дня отримання Кабінетом Міністрів України відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України передається за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку суб’єкту господарювання державного сектору економіки.

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