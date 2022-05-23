Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time — Finance.ua

Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time

Вчора 17:12

Президент України Володимир Зеленський увійшов до числа 100 найвпливовіших людей рейтингу видання Time. Текст про українського лідера написав його американський колега Джо Байден.

Про це повідомляє Time

Крім Зеленського в топ 100 категорії «лідери» увійшов головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. Також в рейтингу включений президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і володимир путін.

Статтю про Зеленського для журналу написав Байден. Він зазначив, що коли путін розв’язав війну в Україні, то країні потрібен був лідер.

«У народу України лідер, гідний їх хоробрості і стійкості, оскільки громадяни — власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок — борються за свої будинки і свою свободу», — додав Байден.

Нагадаємо, раніше Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією Time. Український лідер отримав найбільше голосів читачів журналу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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