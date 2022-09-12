Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики — Finance.ua
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Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики

Енергетика
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна шукатиме можливості, щоб допомогти Польщі в галузі енергетики й уже найближчим часом знайти вихід із майбутніх енергетичних ризиків.
«Ми сьогодні порушували важливі енергетичні питання. Обговорювали енергетичні виклики. Ми зацікавлені, щоб Україна могла допомогти Польщі. Ми робимо все, щоб найближчим часом знайти вихід із майбутніх енергетичних ризиків», — заявив Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і президентом Латвії Егілсом Левітсом у Києві у п’ятницю.
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Він також назвав це питання пріоритетним у відносинах із Польщею.
«Для нас це пріоритет у наших відносинах. Незважаючи на те, що в нас є заборона щодо експорту вугілля у цей складний період, ми шукатимемо можливості допомагати Польщі. Тому що Польща, незважаючи ні на що, знаходила ті чи інші кроки допомоги нам, коли їй було непросто. Ми розуміємо цю відповідальність», — додав президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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