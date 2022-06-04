Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого — Finance.ua

Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого

Вчора 18:31

Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Йому передадуть її в майбутньому.

Про це пише Bild

За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.

Премією Карла Великого відзначають за внесок в об’єднання Європи.

Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.

Одними з перших лауреатів премії були:

колишній прем’єр Британії Вінстон Черчилль;

перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.

Також серед її володарів відзначились:

минулий канцлер Німеччини Ангела Меркель;

чинний президент Франції Еммануель Макрон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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