Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого — Finance.ua
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Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого

Вчора 18:31
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Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Йому передадуть її в майбутньому.
Про це пише Bild.
За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.
Премією Карла Великого відзначають за внесок в об’єднання Європи.
Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.
Одними з перших лауреатів премії були:
  • колишній прем’єр Британії Вінстон Черчилль;
  • перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.
Також серед її володарів відзначились:
  • минулий канцлер Німеччини Ангела Меркель;
  • чинний президент Франції Еммануель Макрон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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