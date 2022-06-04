Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого — Finance.ua

Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого
Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Йому передадуть її в майбутньому.
За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.
Премією Карла Великого відзначають за внесок в об’єднання Європи.
Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.
Одними з перших лауреатів премії були:
- колишній прем’єр Британії Вінстон Черчилль;
- перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.
Також серед її володарів відзначились:
- минулий канцлер Німеччини Ангела Меркель;
- чинний президент Франції Еммануель Макрон.
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