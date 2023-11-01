Зеленський у 30-річчя Євросоюзу закликав розширити ЄС на весь континент — Finance.ua

Зеленський у 30-річчя Євросоюзу закликав розширити ЄС на весь континент Сьогодні 15:36

Зеленський у 30-річчя Євросоюзу закликав розширити ЄС на весь континент

Президент України Володимир Зеленський у 30-ту річницю набуття чинності Маастрихтського договору заявив, що Європейський Союз повинен розширитись на весь європейський континент.

Про це Зеленський зазначив у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х), пише «Європейська правда».

«Сьогодні Європейському Союзу виповнюється 30 років. Засновницький Маастрихтський договір набув чинності 1 листопада 1993 року, здійснивши сподівання багатьох поколінь на мирну та об'єднану Європу», — зазначив глава держави.

Європі потрібно, підкреслив він, щоб ЄС «розширився на весь континент, без жодних сірих зон». «Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений, що ми не змарнуємо такий особливий момент», — додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль, аби досягти політичного рішення щодо переговорів про вступ до ЄС цього року.

«Нехай український єврооптимізм слугує більш стабільному майбутньому для всієї Європи!», — додав Зеленський.

1 листопада 1993 року почав діяти Маастрихтський договір — угода про створення ЄС.

Нагадаємо, за даними джерел, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв щодо вступу до ЄС.

У вівторок 24 жовтня Зеленський звернувся до колегії єврокомісарів, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

30 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом з’являться новини з «позитивним ефектом» на рух України до членства в Європейському Союзі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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