Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю — Finance.ua

Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю
Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з росією та білоруссю.
Про це повідомляє Офіс президента.
Своїм указом № 653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:
- № 112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями росії (від 25 березня 1994 року);
- № 271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами білорусі та молдови (від 3 червня 1994 року);
- № 287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);
- № 495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями росії.
Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною