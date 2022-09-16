Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю — Finance.ua
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Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю

Казна та Політика
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Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю
Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю
Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з росією та білоруссю.
Про це повідомляє Офіс президента.
Своїм указом № 653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:
  • № 112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями росії (від 25 березня 1994 року);
  • № 271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами білорусі та молдови (від 3 червня 1994 року);
  • № 287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);
  • № 495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями росії.
Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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