Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю — Finance.ua

Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю Вчора 17:45 — Казна та Політика

Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з рф та білоруссю

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з росією та білоруссю.

Про це повідомляє Офіс президента

Своїм указом № 653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:

№ 112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями росії (від 25 березня 1994 року);

№ 271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами білорусі та молдови (від 3 червня 1994 року);

№ 287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);

№ 495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями росії.

Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.

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