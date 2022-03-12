Зеленський: щоб закрити небо над Україною, є кілька шляхів — Finance.ua

Зеленський: щоб закрити небо над Україною, є кілька шляхів

Вчора 18:49 — Казна та Політика

Зеленський: щоб закрити небо над Україною, є кілька шляхів

Деякі представники західного світу не схаменуться доти, поки ракети не прилетять до них.

Про це сказав в інтерв’ю іноземним ЗМІ Президент Володимир Зеленський.

«Що стосується закриття неба, відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу (поки я так говорю, тому що нас в жодному союзі немає), якщо вони будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту ніхто небо закривати не буде», — сказав Президент.

Він зауважив, що політики мають розуміти, що можливість запобігти війні треба використовувати до війни.

«Я вважаю, що є досвід у політиків, вони повинні розуміти до того, як стає боляче, тим більше якщо у тебе є можливість це зробити — закрити небо», — сказав Зеленський.

За його словами, щоб закрити небо над Україною є кілька можливостей. Одна з них — постачати Україні протиракетну оборону. При цьому наша держава, як наголосив Президент, знайшла і постачальників, і виробила логістику поставок, і готова платити.

«Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, до складів. Ми не просто казали: допоможіть нам. Ми питали у тих, хто це має: дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати. Ми говорили, що готові це купити. Ми готові взяти кредити, ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу. ... Ми готові займатися транспортуванням цього, визначити, через які країни це неможливо привезти, ми вже домовилися, як це привезти», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розглядала альтернативу закриттю неба, зокрема постачання нам літаків.

«Так само і літаки. Так само нам говорили, що для деяких літаків у нас немає пілотів, так само ми знайшли літаки, для яких у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави. Як нам допомогти? Народ з усього світу готовий надати Україні альтернативу закриттю неба. Вони готові, але не готові ті, хто вирішує», — сказав Зеленський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною