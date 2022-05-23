Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю — Finance.ua

Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю

Вчора 13:30 — Казна та Політика

Спільний прикордонно-митний контроль, що буде запроваджений між Україною та Польщею, прибере низку корупційних ризиків та пришвидшить проходження митних процедур.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, поширеному у Telegram

«Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто дійсно історичний процес», — сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти росії, і про необхідні кроки для повноправного членства України в Євросоюзі.

Зеленський також сказав, що вважає «правильним жестом» ухвалити закон в Україні, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців.

«Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки... Давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу. І хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики сусідства. Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минульщини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, які не є окупантом нашої держави», — зазначив президент.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.