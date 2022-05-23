Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю — Finance.ua
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Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю

Вчора 13:30Казна та Політика
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Спільний прикордонно-митний контроль, що буде запроваджений між Україною та Польщею, прибере низку корупційних ризиків та пришвидшить проходження митних процедур.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, поширеному у Telegram.
«Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто дійсно історичний процес», — сказав глава держави.
Також Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти росії, і про необхідні кроки для повноправного членства України в Євросоюзі.
Зеленський також сказав, що вважає «правильним жестом» ухвалити закон в Україні, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців.
«Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки... Давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу. І хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики сусідства. Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минульщини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, які не є окупантом нашої держави», — зазначив президент.

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За матеріалами: УНІАН
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