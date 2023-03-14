Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону — Finance.ua

Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону

Президент Володимир Зеленський розповів, що додаткові пів трильйона гривень, які хочуть виділити на оборону України, спрямують на зарплатню військовим, дрони тощо.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад пів трильйона гривень — на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони», — сказав Зеленський.

Також керівники держави обговорили гуманітарне розмінування.

Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися.

Зеленський додав, що ситуація в енергетиці — нормалізована.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень;

джерелами покриття додаткових видатків стануть: збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення) — 419,3 млрд грн; збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків) — 60,7 млрд грн; скорочення видатків на обслуговування державного боргу — 50,3 млрд грн; зменшення витрат на забезпечення державних гарантій — 6,9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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