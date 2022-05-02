Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку маршрутів для туристів з росії — Finance.ua

Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку маршрутів для туристів з росії

Вчора 17:21

Президент Володимир Зеленський назвав подвійними стандартами підтримку Анкарою України і підготовку Туреччиною низки маршрутів для російського туризму.

Про це він заявив в інтерв’ю грецькому виданню ERT.

Зеленський зазначив, що російський туризм приносить грецькій економіці багато грошей.

«Ми віримо, що ці гроші зароблені на крові, і ці гроші вони витрачають у вас. Те ж саме стосується Туреччини. З одного боку, Туреччина виступає посередником і підтримує Україну у важливих кроках, а з іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, готується кілька туристичних маршрутів одночасно. Особливо для російського туризму. Ми також це бачимо» — сказав він.

«Якщо ми хочемо мати дружні стосунки, то мушу сказати, що це неможливо. Це подвійні стандарти. Це не справедливо. Тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що потрібно зробити вибір — за правду ви чи ні», — додав Зеленський.

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