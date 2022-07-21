Зеленський - про вступ до ЄС: Україна вже почала виконувати рекомендації Єврокомісії — Finance.ua

Зеленський - про вступ до ЄС: Україна вже почала виконувати рекомендації Єврокомісії 21.07.2022, 09:15 — Казна та Політика

Україна вже почала реалізовувати рекомендації Європейської комісії для початку переговорів про вступ у Євросоюз.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Сторони обговорили запровадження запланованого сьомого пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу. Глава Української держави акцентував на необхідності подальшого суттєвого посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Зеленський подякував Мішелю за лідерство в питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

«Україна не стоятиме на місці й уже почала активно реалізовувати рекомендації Європейської комісії для переходу до наступного етапу — початку переговорів про вступ», — запевнив Президент України.

Своєю чергою, глава Євроради позитивно оцінив затвердження конкурсною комісією переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору очільника Національного антикорупційного бюро. Він висловив переконання, що інші рекомендації виконуватимуться такими ж швидкими темпами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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