Зеленський підписав закон, який дозволить швидше відновлювати телеком-інфраструктуру — Finance.ua

Зеленський підписав закон, який дозволить швидше відновлювати телеком-інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 7487, який дозволить українським мобільним операторам та інтернет-провайдерам швидше відбудовувати телеком-інфраструктуру.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Завдяки Закону мобільні оператори та інтернет-провайдери зможуть відбудовувати телеком-інфраструктуру швидше. Без зайвих бюрократичних квестів», — сказано в повідомленні.
Що саме зміниться:
- розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це збереже більше як місяць телеком-компаніям;
- будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях можна буде без погодження з Урядом, що пришвидшить процес.
«Це ще один крок, щоб якнайшвидше відновити Україну. Особливо громади, що постраждали від бойових дій», — додали в міністестві.
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