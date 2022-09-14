Зеленський підписав закон, який дозволить швидше відновлювати телеком-інфраструктуру — Finance.ua

Зеленський підписав закон, який дозволить швидше відновлювати телеком-інфраструктуру Вчора 18:45 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 7487 , який дозволить українським мобільним операторам та інтернет-провайдерам швидше відбудовувати телеком-інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Завдяки Закону мобільні оператори та інтернет-провайдери зможуть відбудовувати телеком-інфраструктуру швидше. Без зайвих бюрократичних квестів», — сказано в повідомленні.

Що саме зміниться:

розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це збереже більше як місяць телеком-компаніям;

будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях можна буде без погодження з Урядом, що пришвидшить процес.

«Це ще один крок, щоб якнайшвидше відновити Україну. Особливо громади, що постраждали від бойових дій», — додали в міністестві.

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