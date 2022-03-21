Зеленський підписав закон, що спростить відновлювальні роботи після війни — Finance.ua
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Зеленський підписав закон, що спростить відновлювальні роботи після війни

Вчора 10:33Казна та Політика
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Зеленський підписав закон, що спростить відновлювальні роботи після війниЗеленський підписав закон, що спростить відновлювальні роботи після війни
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання та спрощення проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Так, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану визначає додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період після закінчення воєнних дій, а саме:
  • уточнює повноваження Кабінету Міністрів, зокрема щодо затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій;
  • визначає зміст та строки здійснення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану;
  • визначає, що під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій не підлягають оцінці впливу на довкілля відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій;
  • відносить до повноважень військових адміністрацій населених пунктів на відповідній території «надання дозволів на користування надрами (окрім нафти й газу) відповідно до переліку та порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів, для забезпечення обороноздатності держави, строком не більше одного року».
За матеріалами: Економічна Правда
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