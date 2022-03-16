Зеленський підписав закон про заборону інформпродукції з пропагандою дій рф — Finance.ua

Зеленський підписав закон про заборону інформпродукції з пропагандою дій рф

Вчора 16:41 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про заборону інформпродукції з пропагандою дій рф, Фото – euvsdisinfo.eu

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора.

«Закон запроваджує заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора, а також передбачає застосування до громадських об’єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон, санкцій — заборона їхньої діяльності в судовому порядку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон вносить зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», якими встановлюються заборони на:

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорификацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, збройних банд і груп найманців, створених, підлеглих, керованих і фінансованих російською федераціэю, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку представляють її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди».

Зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачають, що політична партія може бути заборонена в судовому порядку за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань у разі порушення вимог щодо створення та діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, у тому числі у разі встановлення судом фактів вчинення політичною партією дій, спрямованих на:

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права та свободи людини;

пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки;

порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

поширення відомостей, що містять виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зміни до Закону України «Про громадські об’єднання» містять аналогічні вимоги до громадських об’єднань.

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