Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників — Finance.ua

Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників Вчора 13:10 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 7432.

Глава держави підписав документ 7 липня. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану.

Таким чином від сплати військового збору звільнили:

Збройні сили України;

Національну гвардію;

правоохоронні органи;

Службу безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужбу;

Управління державної охорони;

Міністерство внутрішніх справ;

Держспецзв’язку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.