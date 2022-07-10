Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників — Finance.ua

Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 7432.
Глава держави підписав документ 7 липня. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану.
Таким чином від сплати військового збору звільнили:
- Збройні сили України;
- Національну гвардію;
- правоохоронні органи;
- Службу безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Держприкордонслужбу;
- Управління державної охорони;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Держспецзв’язку.
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