Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 7432.
Глава держави підписав документ 7 липня. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану.
Таким чином від сплати військового збору звільнили:
  • Збройні сили України;
  • Національну гвардію;
  • правоохоронні органи;
  • Службу безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Держприкордонслужбу;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерство внутрішніх справ;
  • Держспецзв’язку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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