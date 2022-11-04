Зеленський підписав закон про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури
Зеленський підписав закон про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, в межах якого Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Відповідно до закону, служба здійснюватиме повноваження уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.
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За словами голови служби Юрія Щиголя, наразі триває робота над створенням переліку об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ). Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
«Це дасть можливість проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний і надійний захист таких об’єктів», — переконаний очільник Держспецзв’язку.
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За його словами, служба має всі необхідні інструменти, технічну базу та достатній кадровий потенціал для ефективного виконання покладених на неї нових завдань.
Як повідомлялось, у жовтні Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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