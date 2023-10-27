Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політиків — Finance.ua

Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політиків Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.

Одночасно законом посилюється відповідальність суб'єктів первинного моніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

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«Закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ (14-й structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року). Також це був крок для початку перемовин про членство України у ЄС», — заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Голова Національного банку Андрій Пишний раніше прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде «тероризувати» колишніх чиновників перевірками.

Фінмоніторинг, нагадав глава НБУ, здійснюється до усіх клієнтів банків. Що до PEP, їм, як і іншим клієнтам, може бути присвоєний низький, середній або високий рівень ризику. «Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР. Навіть якщо до вас застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими», — зазначив Андрій Пишний.

В інших випадках, через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), його операції є зрозумілими, — до нього застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта.

Глава НБУ також спростував побоювання, що банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору. «Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється», — пообіцяв Пишний.

«НБУ надалі не потерпить підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з РЕР — це взагалі відмовити їм в обслуговуванні. Врешті-решт передбачено дуже суттєві штрафи, якщо фінустанови відмовлятимуться застосовувати ризикоорієнтований підхід», — додав він.

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Для небанківських установ штраф складатиме 1,7 млн грн. А до банків будуть застосовуватися суттєвіші заходи впливу — штрафи до 10 млн грн.

«І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги. Зміни можуть бути неприємними, бо вони впливають на звичну реальність, хоча такі норми існували з 2020 до 2022 року. Але без змін не буде прогресу», — наголосив Андрій Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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