Зеленський підписав закон про особливості управління бюджетом під час воєнного стану — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про особливості управління бюджетом під час воєнного стану

Вчора 11:07Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про особливості управління бюджетом під час воєнного стануЗеленський підписав закон про особливості управління бюджетом під час воєнного стану
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансового забезпечення першочергових потреб держави із відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Як йдеться в пояснювальній записці, ухвалення закону про внеcення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу та інших законодавчих актів України (реєстр. № 7166) дозволить ефективно та оперативно приймати управлінські рішення щодо фінансового забезпечення першочергових потреб держави та соціального захисту громадян України.
Зокрема, органи місцевого самоврядування або військові адміністрації отримали змогу приймати рішення про спрямування залишків коштів (станом на 1 січня 2022 року) за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам.
Окрім того, законом передбачено скасування на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію. Скасовуються за таким кредитом і пеня та інші штрафні санкції.
За матеріалами: Укрінформ
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