Зеленський підписав закон про КСУ попри нові рекомендації Венеційської комісії — Finance.ua

Зеленський підписав закон про КСУ попри нові рекомендації Венеційської комісії Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про КСУ попри нові рекомендації Венеційської комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 7662 щодо «удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах». Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеціанської комісії, опублікований учора, 19 грудня.

На офіційному порталі Верховної Ради України зазначено, що сьогодні, 20 грудня, законопроєкт був повернутий з підписом від президента.

Раніше, 23 листопада, Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах. Як тоді повідомила суддя КСУ Ольга Совгиря, у висновку в цілому позитивно оцінено зусилля української влади щодо удосконалення конкурсного відбору кандидатів.

У оновленому висновку щодо законопроєкту № 7662 від 19 грудня Венеціанська комісія відмовилася від раніше оприлюдненого термінового висновку. Згідно з новими даними, законопроєкт потребує доопрацювання. Зокрема, комісія вказує на необхідність включити до складу Дорадчої групи експертів ще одного міжнародного незалежного експерта.

Натомість законопроєкт був підписаний президентом Зеленським без відповідних оновлень, а саме передбачає шість членів Дорадчої групи, з яких троє — незалежні експерти, інші ж призначаються президентом, ВР і З’їздом суддів.

На це зокрема звернули увагу у Фундації DEJURE, зауваживши : «Зеленський підписав № 7662, який суперечить рекомендаціям Венеційської комісії та попри заклики громадськості його ветувати».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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