Зеленський підписав закон про «електронне резидентство» — Finance.ua

Зеленський підписав закон про «електронне резидентство» Вчора 11:03 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про «електронне резидентство»

Президент Володимир Зеленський підписав закон 5270 про «електронне резидентство».

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

«Тепер з 1 квітня 2023 (дата вступу в силу) Україна запровадить e-резиденство для всіх бажаючих наповнити наш бюджет», — зазначив він.

Відповідно до закону, фахівець реєструється у Дії та проходить фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом — по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.

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Далі він має дистанційно відкрити рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для е-резидента.

«Працює та сплачує податок — 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки — безготівкові», — пояснив нардеп.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. Водночас статус е-резидента в Україні не зможуть отримати громадяни країни-агресора рф, внесені до «чорного списку» FATF, а також особи, які мають доходи в Україні (окрім пасивного).

За словами Железняка, Україна очікує у перший рік дії закону реєстрацію 1000 е-резидентів.

Нагадаємо, Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів FATF, запровадила додаткові обмеження щодо росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до «чорного списку», на чому наполягала Україна.

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