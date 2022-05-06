Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства — Finance.ua

Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства

Вчора 16:03 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України», — зазначив Стефанчук.

За його словами, відтепер в законодавстві не буде згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»; немає прагнення втілювати в життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»; немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією.

Крім того, немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй», «вичищено» майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Кабінету Міністрів України доручено найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

«Дякую всім колегам народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття. Ми разом зробили те, що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності», — додав Стефанчук.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада України 21 квітня ухвалила Закон про очищення українського законодавства від термінологічної радянщини (№ 4284);

серед ініціаторів цього документа було більше 50 народних депутатів разом із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

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