Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками — Finance.ua
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Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками

Казна та Політика
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Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками
Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками
Президент підписав закон № 7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками.
Про це пише народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.
Серед нововведень, передбачених документом:
  • запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
  • створюється можливість брати участь у зборах «дистанційно» (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
  • зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+;
  • ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій;
  • скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

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