Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками — Finance.ua

Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

Зеленський підписав важливий закон щодо управління багатоквартирними будинками

Президент підписав закон № 7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Серед нововведень, передбачених документом:

запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);

створюється можливість брати участь у зборах «дистанційно» (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);

зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+;

ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій;

скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

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