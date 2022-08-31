Зеленський підписав необхідні документи для «митного безвізу» з ЄС — Finance.ua

Зеленський підписав необхідні документи для «митного безвізу» з ЄС Вчора 11:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав необхідні документи для «митного безвізу» з ЄС

Президент Володимир Зеленський у вівторок увечері підписав проголосовані Верховною Радою закони, які є головною передумовою для приєднання України до так званого митного безвізу з Європейським Союзом.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

«Щойно я підписав ці документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією «митного безвізу», — повідомив глава держави.

Як повідомлялося, Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них із 1 жовтня 2022 року.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року в пілотному режимі, а з березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS.

За даними Мінфіну, станом на липень 2022 року у системі NCTS вже зареєстровані понад 1100 трейдерів, близько 4500 працівників митниці, подано більш як 5500 декларацій, 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта, розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.

У липні Європейська комісія ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Приєднання України до «митного безвізу» стало можливим після того, як у серпні Верховна Рада ухвалила закон про «митний безвіз» з Євросоюзом та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами ЄС.

У вівторок ці закони було проголосовано остаточно й відправлено на підпис президенту.

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Українська правда За матеріалами:

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