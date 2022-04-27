Зеленський назвав "плюс" для українців від скасування мит Великою Британією — Finance.ua
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Зеленський назвав "плюс" для українців від скасування мит Великою Британією

Вчора 10:43Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський заявив, що скасування Великою Британією мит на український імпорт дозволить зберегти тисячі робочих місць в Україні.
На цьому він наголосив у своєму вечірньому відеозверенні за підсумками 62-го дня війни, яке оприлюднив Офіс президента.
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«Вдячний Великій Британії й особисто прем’єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Саме зараз це особливо важливо для підтримки нашої держави. Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить нам зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів», — сказав Зеленський.
За його словами, це важливо не тільки для України та її партнерів, а ще додає стабільності глобальним ринкам, особливо ринку продовольства, який через війну росії проти України знаходиться «за крок від масштабної цінової кризи».
Зеленський наголосив, що уникнути кризи можна єдиним шляхом — посилювати співпрацю і тиснути на росію, щоб вона відмовилась від війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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