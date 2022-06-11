Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти — Finance.ua

Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти
Україна продовжує вести переговори щодо розблокування морських портів та експорту зерна. Нині кілька країн погодилася допомогти у створенні безпечного морського коридору.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.
Глава держави наголосив, що морську блокаду влаштувала росія, тому лише вона відповідальна за наслідки. При цьому для вирішення цієї проблеми Україна співпрацює з Туреччиною, Великою Британією та Канадою.
«Що важливо знати: росія заблокувала Чорне море та Азовське, і тільки вона. Сьогодні рф загрожує своєю присутністю та порушенням міжнародного права. Тому ми говорили з посередниками — з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою та багатьма іншими європейськими державами», — зазначив президент.
Зеленський додав, що формат розблокування портів уже обговорюється. Україна готова експортувати зерно по морському коридору із залученням іноземних суден.
«Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю: що б росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, яким ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, тоді це буде неможливо», — пояснив гарант.
Також Зеленський підкреслив, що уряд шукає й інші способи вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.
«Ми розуміємо виклики та загрози і тому ми розробляємо інші плани з Балтійськими державами. З Польщею обговорюємо формати залізничного експорту та вже експортуємо понад 2,5 млн тонн щомісяця, але для нас це замало, оскільки морем можемо 10 млн тонн на місяць», — сказав президент.