Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти — Finance.ua
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Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти

Вчора 15:34Казна та Політика
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Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські портиЗеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти
Україна продовжує вести переговори щодо розблокування морських портів та експорту зерна. Нині кілька країн погодилася допомогти у створенні безпечного морського коридору.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.
Глава держави наголосив, що морську блокаду влаштувала росія, тому лише вона відповідальна за наслідки. При цьому для вирішення цієї проблеми Україна співпрацює з Туреччиною, Великою Британією та Канадою.
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«Що важливо знати: росія заблокувала Чорне море та Азовське, і тільки вона. Сьогодні рф загрожує своєю присутністю та порушенням міжнародного права. Тому ми говорили з посередниками — з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою та багатьма іншими європейськими державами», — зазначив президент.
Зеленський додав, що формат розблокування портів уже обговорюється. Україна готова експортувати зерно по морському коридору із залученням іноземних суден.
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«Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю: що б росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, яким ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, тоді це буде неможливо», — пояснив гарант.
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Також Зеленський підкреслив, що уряд шукає й інші способи вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.
«Ми розуміємо виклики та загрози і тому ми розробляємо інші плани з Балтійськими державами. З Польщею обговорюємо формати залізничного експорту та вже експортуємо понад 2,5 млн тонн щомісяця, але для нас це замало, оскільки морем можемо 10 млн тонн на місяць», — сказав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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