Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни — Finance.ua
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Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни

Казна та Політика
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Для України навіть після закінчення війни найголовнішим пріоритетом залишиться безпека. Це стосується не лише нашої держави, але й інших країн, які колись постраждали від дій росії.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю чеському телебаченню.
«Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб’ємо росію на нашій землі, але це не значить, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства», — заявив він.
Він зазначив, що українці повинні убезпечити себе на кордонах, у повітря, на суші та на воді. Крім того, йдеться про безпеку у містах.
Зеленський заявив, що запропонував прем’єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між країнами. Це, за його словами, допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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