Зеленський доручив усунути черги на АЗС — Finance.ua

Зеленський доручив усунути черги на АЗС Зеленський доручив усунути черги на АЗС Питання паливної безпеки України було розглянуте під час наради у президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба глави держави у суботу, 7 травня.
В нараді взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці.
«Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях», — йдеться у повідомленні прес-служби.
Як розповіла перший віце-прем’єр-міністр і міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з МЗС продовжується робота з надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є зараз головним вузьким місцем у логістиці постачання палива до країни.
«Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів та накопичення державного резерву палива», — додали в прес-службі.
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