Зеленський анонсував масштабну програму будівництва житла — Finance.ua

Зеленський анонсував масштабну програму будівництва житла

Вчора 12:00 — Нерухомість

Президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити житлом усіх українців, які втратили житло внаслідок війни, а також усіх, хто захищає державу на фронті та працює на користь суспільства.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що минулого року ставив Кабінету Міністрів завдання зробити все, щоб цього року можна було забезпечити житлом усіх ветеранів війни, які стояли в черзі. Він додав, що надалі планувалося забезпечення житлом усіх українських військових. Наразі, за його словами, торішнє завдання фактично розширюється на масштаб усієї країни та деталізується так, щоб відбулася модернізація українських міст та громад у поєднанні з програмою енергомодернізації житла.

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«Як результат буде кілька етапів. Я поставив сьогодні завдання, щоби на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці — ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим, доки не відновимо їхнє житло або поки що люди не отримають компенсацію квадратними метрами або грошима. На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити всі міста, всі постраждалі громади. На третьому етапі забезпечуємо житлом усіх, хто захищав чи захищає зараз нашу державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла так і не має», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що уряд, усі органи центральної влади разом із місцевим керівництвом забезпечать надання житла всім, хто брав участь у захисті України, а власного житла досі не мав.

«Кожен і кожна в Україні має право на своє житло, на власний будинок чи власну квартиру. На безпечний та комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину. Усі, чиє житло зруйнували загарбники, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі», — наголосив глава Української держави.

Президент поінформував, що для реалізації цього проекту українська влада вже залучає провідних архітекторів, весь потенціал держави та міжнародну підтримку. У свою чергу, він повідомив, що незабаром буде додано участь компаній, держав-партнерів та міжнародних донорів.

«Абсолютно не сумніваюся, що нам це вдасться зробити. Вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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