ЗЕД в часи війни: тонкощі регулювання та підводні камені — Finance.ua

ЗЕД в часи війни: тонкощі регулювання та підводні камені
Вам теж здається несправедливим, що майже 20 відсотків своїх доходів Ви втрачаєте через подвійний валютний курс? Дивна справа! Працювати, дотримуватися всіх вимог чинного законодавства, виплачувати податки та стягнення у повній мірі, але п’ятої частини того, що Ви заробили, немає!
Про те як держава «НЕ втручається» у діяльність бізнесу та як вижити українським підприємцям під тиском пильного ока «Великого брата» піде мова на Валютному форумі 2022, що відбудеться 28 липня.
Як уникнути блокування податкових накладних, що застосовується компетентними органами в якості механізму тиску на український бізнес розкаже бізнес керуючий партнер Winner Ігор Ясько. У своїй доповіді Пан Ігор розкриє:
- проблеми відшкодування ПДВ;
- повернення валютної виручки при не закритих контрактах в білорусь та росію;
- штучного регулювання податкового навантаження податківцями для бізнесу.
- ! Та надасть експертний прогноз чи вистоїть економіка України при такій податковій та митній політиці в майбутньому.
Менеджери податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні Вікторія Сидоренко та Василь Дробот розкриють тему «Імпортно — експорті операції: обмеження та варіанти виживання», в рамках якої будуть обговорені:
- діючі обмеження щодо імпорту та експорту товарів та послуг (скасування переліку товарів критичного імпорту);
- строки розрахунків за операціями експорту та імпорту;
- підстави для завершення здійсненнями банками валютного нагляду: законодавчі можливості, практичні аспекти та податкові наслідки;
- штрафи за порушення законодавства ЗЕД;
- чи можуть платники єдиного податку 3 групи здійснювати ЗЕД;
- імпорт без ввезення, експорт без вивезення — особливості обліку та оподаткування.
А також поговоримо про особливості митного оформлення, виконання діючих ЗЕД контрактів та тонкощі укладання нових під час війни.
З нами буде інформативно і корисно!
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