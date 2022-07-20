ЗЕД в часи війни: тонкощі регулювання та підводні камені — Finance.ua

ЗЕД в часи війни: тонкощі регулювання та підводні камені Вчора 09:20 — Валюта

Вам теж здається несправедливим, що майже 20 відсотків своїх доходів Ви втрачаєте через подвійний валютний курс? Дивна справа! Працювати, дотримуватися всіх вимог чинного законодавства, виплачувати податки та стягнення у повній мірі, але п’ятої частини того, що Ви заробили, немає!

Про те як держава «НЕ втручається» у діяльність бізнесу та як вижити українським підприємцям під тиском пильного ока «Великого брата» піде мова на Валютному форумі 2022 , що відбудеться 28 липня.

Як уникнути блокування податкових накладних, що застосовується компетентними органами в якості механізму тиску на український бізнес розкаже бізнес керуючий партнер Winner Ігор Ясько. У своїй доповіді Пан Ігор розкриє:

проблеми відшкодування ПДВ;

повернення валютної виручки при не закритих контрактах в білорусь та росію;

штучного регулювання податкового навантаження податківцями для бізнесу.

! Та надасть експертний прогноз чи вистоїть економіка України при такій податковій та митній політиці в майбутньому.

Менеджери податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні Вікторія Сидоренко та Василь Дробот розкриють тему «Імпортно — експорті операції: обмеження та варіанти виживання», в рамках якої будуть обговорені:

діючі обмеження щодо імпорту та експорту товарів та послуг (скасування переліку товарів критичного імпорту);

строки розрахунків за операціями експорту та імпорту;

підстави для завершення здійсненнями банками валютного нагляду: законодавчі можливості, практичні аспекти та податкові наслідки;

штрафи за порушення законодавства ЗЕД;

чи можуть платники єдиного податку 3 групи здійснювати ЗЕД;

імпорт без ввезення, експорт без вивезення — особливості обліку та оподаткування.

А також поговоримо про особливості митного оформлення, виконання діючих ЗЕД контрактів та тонкощі укладання нових під час війни.

З нами буде інформативно і корисно!

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