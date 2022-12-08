Здати квартиру в оренду: практична інструкція від експертів — Finance.ua

Здати квартиру в оренду: практична інструкція від експертів Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Здати квартиру в оренду: практична інструкція від експертів

Здавати квартиру в оренду — це отримувати постійний пасивний прибуток, а якщо вам не потрібно було купувати цю нерухомість, наприклад, вона була частиною спадщини чи подарунком, це взагалі ідеальний варіант.

Однак на ринку оренди все не так просто, у нього є свої тренди, правила та нюанси, які новачку у сфері доведеться вивчити. Експертка розповіла, як правильно здавати свою квартиру і на які аспекти треба особливо звертати увагу.

Експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що ідеальним варіантом є здача житла через рахунок ФОП.

«Таким чином, ви б вели господарську діяльність, сплачували податки, були б надходження у місцевий бюджет і всі були б щасливі. Це правило номер один, якщо ми прагнемо до європейського майбутнього», — каже оглядачка ринку нерухомості.

Як і кому здавати

Правило номер два — це визначити, кому ви будете здавати цю квартиру. Тут є два варіанти для пошуку клієнтів — самостійно чи з рієлтором.

Рієлтори беруть комісію, зазвичай, у розмірі 50% від ціни оренди, і якщо до війни це майже завжди лягало на плечі орендарів, то на період воєнного стану власники часто беруть це на себе або ділять навпіл, щоб швидше знайти клієнта.

«Незалежно від того, як ви будете здавати своє житло — самостійно через відповідні сайти чи з допомогою професійного рієлтора, вам безперечно потрібно убезпечити себе від шахраїв і перше, що треба для цього зробити — перевірити документи», — радить Берещак.

Які документи перевіряти

Звичайно, краще попросити паспорт та інші документи, які посвідчують особу, зокрема місце реєстрації.

Ви можете покластися і на водійське посвідчення, але краще так не робити, бо цей документ простіше підробити, ніж паспорт, особливо, якщо він є ще й в Дії.

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Коли ви побачили документи і пересвідчилися, що все добре, не спішіть здавати квартиру цій людині.

Експертка радить «пробити» її по базах неплатників, є ресурси, де можна побачити, чи є у людини непогашені кредити чи погана кредитна історія.

«Це крок, який, як правило, ніхто не робить, але саме він вас може убезпечити від того, що ви нарветесь на неплатників», — наголошує експертка.

Укладання договору

Цей пункт є обов’язковим. Документ має бути нотаріально завіреним або завіреним рієлтором, який має право здійснювати відповідну діяльність за допомогою спеціальної посвідки.

Нотаріальним договором мало хто «заморочується», а от професійного рієлтора, який і складе, і завірить цей договір — знайти просто.

Крім бюрократичних нюансів свою роль грає ще й людський фактор. Берещак наголошує — немає нічого поганого в тому, щб прямо поставити питання про платоспроможність орендаря, оскільки це досить актуально під час війни.

Можна одразу зафіксувати в договорі, чи готові ви йти на поступки у разі форс-мажорних обставин. Наприклад, розтермінування авансового платежу, що зменшує навантаження на орендаря або зменшення орендної платні на період можливих блекаутів, якщо такі впливатимуть на комфорт життя у вашій квартирі.

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«Це потрібно і для вас, щоб потім не було шоком те, що люди можуть втратити можливість платити і розірвати договір. Ще важливий нюанс, у договорі обов’язково має бути прописано усе наявне майно, його стан та номенклатура», — наголошує оглядачка ринку нерухомості.

Опис має бути детальним, не просто «диван» чи стілець, а й примітка, у якому він стані, якщо це техніка, бажано прописати точну модель.

Не лінуйтеся це робити і вимагайте від рієлтора, бо це питання вашої фінансової безпеки. Можна навіть сфотографувати якесь майно, щодо стану якого у майбутньому можуть виникнути суперечки.

Як визначити ціну

Потрібно виходити з характеристик вашого об’єкту, звісно, вам може порекомендувати досвідчений рієлтор, але якщо ви здаєте житло без посередників, потрібно навчитися орієнтуватись самому.

«Ціна формується з кількох позицій, перше — стан лоту, друге — стан інфраструктури навколо, це і транспортна розв’язка і магазини, школи і так далі, третє — це рекреаційний потенціал району і цінова пропозиція в районі», — пояснює Берещак.

Якщо ви погано орієнтуєтесь, подивіться пропозиції у своєму районі від інших орендодавців, але експертка зауважує, що квартири, на які треба орієнтуватися, мають бути максимально схожі на вашу за розташуванням, станом, площею, типом будинку і т.д.

Націнку і знижку можна робити, але не більше 15% в той чи інший бік від медіанної ціни, бо інакше це вже буде так званий демпінг цін і нічого хорошого не принесе.

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