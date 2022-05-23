Збитки від окупації Чорнобильської АЕС оцінюють у 2,5 млрд грн, — Міндовкілля — Finance.ua
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Збитки від окупації Чорнобильської АЕС оцінюють у 2,5 млрд грн, — Міндовкілля

Вчора 20:23Казна та Політика
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З початку широкомасштабного російського вторгнення Оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України зафіксував 245 злочинів проти довкілля.
Численні злочини російських військ проти довкілля в Україні можуть завдавати шкоди життю та здоров’ю багатьох людей, пише Міндовкілля.
У Зоні відчуження та на об’єктах Чорнобильської атомної станції продовжується робота з ліквідації наслідків окупації російськими військами, що тривала 35 днів. За попередніми підрахунками, збитки оцінюють у майже 2,5 млрд грн.
Запорізька АЕС продовжує працювати в умовах окупації під контролем російських військових. Росіяни замаскували результати свого обстрілу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, а співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.
Збитки від окупації Чорнобильської АЕС оцінюють у 2,5 млрд грн, — Міндовкілля
Окупанти викопали окопи, розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження вздовж всього периметру атомної станції.
Ознайомитися із повним дайджестом ключових наслідків російської агресії за другу декаду травня можна на сторінці Міністерства довкілля та природних ресурсів.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала першу партію допомоги від уряду США через Мережу реагування та надання допомоги (RANET) МАГАТЕ: портативні спектрометри для оперативного визначення типу і радіонуклідного складу джерел іонізаційного випромінювання у цілях ядерної безпеки.
За матеріалами: Вечірній Київ
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