Збитки від окупації Чорнобильської АЕС оцінюють у 2,5 млрд грн, — Міндовкілля — Finance.ua

З початку широкомасштабного російського вторгнення Оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України зафіксував 245 злочинів проти довкілля.
Численні злочини російських військ проти довкілля в Україні можуть завдавати шкоди життю та здоров’ю багатьох людей, пише Міндовкілля.
У Зоні відчуження та на об’єктах Чорнобильської атомної станції продовжується робота з ліквідації наслідків окупації російськими військами, що тривала 35 днів. За попередніми підрахунками, збитки оцінюють у майже 2,5 млрд грн.
Запорізька АЕС продовжує працювати в умовах окупації під контролем російських військових. Росіяни замаскували результати свого обстрілу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, а співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.
Окупанти викопали окопи, розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження вздовж всього периметру атомної станції.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала першу партію допомоги від уряду США через Мережу реагування та надання допомоги (RANET) МАГАТЕ: портативні спектрометри для оперативного визначення типу і радіонуклідного складу джерел іонізаційного випромінювання у цілях ядерної безпеки.