Збитки української системи водопостачання оцінюються в суму понад $6 мільярдів — Finance.ua
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Збитки української системи водопостачання оцінюються в суму понад $6 мільярдів

Казна та Політика
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Збитки української системи водопостачання оцінюються в суму понад $6 мільярдів
Збитки української системи водопостачання оцінюються в суму понад $6 мільярдів
Внаслідок російської агресії система водопостачання України зазнала шкоди більш ніж на 6 мільярдів доларів.
Про це заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький.
«Світовий Банк озвучує суму — 6 мільярдів доларів, хоча я впевнений, що набагато більша сума у зв’язку з тим, що ми не зробили повний аналіз тих зруйнованих об’єктів в звільнених містах, а тим більше ми не бачимо, що відбувається за фронтом. Навіть таке невеличке містечко Балаклія, там зруйнована повністю головна насосна станція, яка збирає стоки з усього міста. Озвучена сума — 6 мільярдів, я впевнений, що вона в рази більша», — заявив він.
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Новицький розповів, що більше сотні об’єктів енергопостачання та водоканалів зазнали атак. Для їх відновлення працівники працювали навіть уночі. Наразі українські водоканали забезпечені усім необхідним для того, щоб тримати якість води на належному рівні.
У відновленні інфраструктури Україні допомагають міжнародні організації, зокрема міжнародний комітет Червоного Хреста та ЮНІСЕФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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