Збитки українців від кіберзлочинності торік зросли до 1 млрд грн – дослідження ЄМА — Finance.ua

Збитки українців від кіберзлочинності торік зросли до 1 млрд грн – дослідження ЄМА Сьогодні 13:32 — Кримінал

Збитки українців від кіберзлочинності торік зросли до 1 млрд грн – дослідження ЄМА

У 2022 році збитки від шахрайства в інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії зросли на 96% порівняно з попереднім роком і досягли 1 млрд грн.

Про це повідомила асоціація членів платіжних систем ЄМА. Середня сума однієї шахрайської операції зросла на 49% — до 7900 грн.

Торік найбільше громадяни потерпали від шахрайства з використанням методів соціальної інженерії. Порівняно з 2021 роком кількість шахрайських операцій з використанням цих методів зросла на 26% — до 136 400. Розрахункова сума збитків громадян від шахрайства з використанням методів соціальної інженерії зросла на 99% — до 968,5 млн грн.

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«Загалом, розрахункові збитки громадян від шахрайства в інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії досягли 1 млрд, що на 96% більше порівняно з 2021 роком», — зазначила заступник директора асоціації ЄМА Олеся Данильченко.

За даними асоціації, шахраї найчастіше використовували як приманку грошові виплати від держави, міжнародних організацій, відомих українських компаній та банків.

Кіберзлочинці використовують війну для масштабування злочинного бізнесу: оформлювали кредити на зниклих безвісти військовослужбовців і громадян, які виїхали за кордон, забираючи їхні SIM-картки та разом з тим отримуючи доступ до їхніх банківських рахунків й оформлюючи онлайн-кредити на їхнє ім’я.

Фішинг залишається найбільш масовою загрозою для українських користувачів інтернету, і його масштаби зростають. Саме фішингові сайти становлять 88% заблокованих ресурсів, решта 12% припадають на шахрайські інтернет-крамниці, шахрайські схеми заробітку, шахрайство з «інвестиціями» та наданням послуг, у результаті яких у громадян виманюють гроші, та сайти зі шкідливим ПЗ.

У 2022 році зросла кількість виявлених фейкових застосунків у Google Play та App Store, більшість із яких рекламуються як застосунки для реалізації залишків палива за низькими цінами і застосунки для отримання грошової допомоги від держави й міжнародних організацій. Також збільшилася кількість фейкових банківських чат-ботів у Telegram, що виманюють карткові реквізити та облікові записи до онлайн-банкінгу.

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