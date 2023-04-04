Збитки культурній спадщині України від війни перевищили $2,5 млрд — Finance.ua
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Збитки культурній спадщині України від війни перевищили $2,5 млрд

Казна та Політика
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Війна в Україні, яку розв’язала країна-терористка росія, завдала шкоди культурним об’єктам та спадщині країни на близько $2,6 млрд. Такі підрахунки зроблені станом на 24 лютого 2023 року.
Про це йдеться в матеріалі CNN.
Із загальної суми збитків найбільші втрати складають:
  • $1,7 млрд — зруйновані історичні міста, будівлі та місця, наповнені культурними та соціальними цінностями;
  • $650 млн — туристичні об’єкти;
  • $143 млн — рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури;
  • $150 млн — будівлі, майстерні та ательє, присвячені культурним та креативним індустріям.
При цьому найбільш постраждалою областю стала Харківщина. Через бойові дії регіон зазнав 30% загальної шкоди своїм культурним цінностям.
У цілому збитки від війни оцінюються ЮНЕСКО приблизно в $15,2 млрд, що включає втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих та культурних індустрій.
Як заявив голова ЮНЕСКО Одрі Азуле, війна значно позбавила Україну розмаїтості та багатства культури й спадщини, завдала шкоди культурній інфраструктурі та активам, зменшила засоби до існування для творців, носіїв та практиків культури, обмежила доступ до культури та перешкодила здійсненню культурних прав.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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