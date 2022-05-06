Збитки інфраструктури лише одного села на Київщині від війни становлять майже 1,1 млрд гривень — Finance.ua

Збитки інфраструктури лише одного села на Київщині від війни становлять майже 1,1 млрд гривень

Вчора 17:21 — Казна та Політика

Збитки інфраструктури лише одного села Мощун на Київщині від війни становлять майже 1,1 млрд гривень або $37,3 млн.

Про це свідчить оцінка KSE Institute в межах проєкту «Росія заплатить». Обрахунок збитків інфраструктури села Мощун проводився на основі даних, зібраних в рамках проєкту RebuildUA, який ініціювали SmartFarming та Вкурсі Агро.

Оцифрована інформація про інфраструктуру с. Мощун — це найточніші на сьогодні дані оцінки збитків. Вони були зібрані через оцифрування високоточних знімків з дронів. Це дозволяє оцінити рівень руйнувань, скласти теплову карту пошкоджень та рівнів бомбардувань.

Відповідно до звіту RebuildUA та KSE Institute, оцифрування інформації інфраструктури селища свідчить про те, що під час війни у Мощуні було зруйновано та пошкоджено дві тисячі будівель. Зокрема, 921 приватний будинок, ще стільки ж — господарських будівель та споруд. Внаслідок бойових дій також були зруйновані та пошкоджені 20 промислових будівель, 18 теплиць, 3 магазини, 2 готелі, школа, церква, будинок культури та відділення пошти.

Найбільше збитків завдано селу через руйнування приватних будинків, сума становить 954 млн гривень або $32,6 млн. Збитки від пошкоджень та руйнувань господарських приміщень оцінюються в 94 млн гривень або понад $3,2 млн. Втрати активів промислових обʼєктів становлять 21 мільйон гривень або $718,6 тисячі.

Детальний звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури села Мощун Київської області та оцінкою збитків доступний за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.