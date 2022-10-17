Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф — Finance.ua

Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф Вчора 06:29 — Особисті фінанси

Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф

Цього року опалювальний сезон може зірватися через ракетні удари російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури. Саме тому більшість людей закупається дровами, аби бути взимку з теплом, пише ТСН

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко повідомив, що попит на дрова в Україні виріс вдвічі. Однак збирати для опалення звичайні дрова в лісі не завжди можна.

Наприклад, у Лісовому кодексі у статті 69 зазначається: на виділеній лісовій ділянці використання лісових ресурсів можливе лише за наявності спеціального документа — лісорубного квитка чи лісорубного дозволу.

Також у Лісовому кодексі у статті 66 зазначено: Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видавання спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Чи можна збирати дрова в лісі

Згідно з Лісовим кодексом України, усі сухі та повалені дерева — це лісові ресурси, які належать державі. Тому їх не можна використовувати людям без спеціального дозволу лісогосподарського підприємства.

Однак є те, що ви можете збирати без будь-яких додаткових документів. Це — лісова підстилка. Тобто хвоя, листя, кора і дрібні гілочки.

Як отримати дозвіл на заготівлю дров

Кабінет міністрів затвердив порядок видавання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів. Для цього ви маєте отримати спеціальний лісорубний квиток. Його видає виконавча влада з питань лісового господарства, постійні лісокористувачі або лісогосподарські підприємства.

Отримати лісорубний квиток можна також і в «Дії». Однак перед цим ви маєте сплатити нормативний збір до місцевого бюджету.

Відповідальність, передбачена за збирання дров у лісі

Згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу України, збирання будь-яких частин дерева на території лісового фонду — крадіжка чужого майна. Ви можете отримати штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи будете працювати на громадських роботах.

від 102 до 238 гривень. Також покарання за незаконне збирання дров у лісі передбачене в Кодексі України про адміністративні порушення. Так, згідно зі статтею 64 КУпАП «Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі й вивезення деревини, заготівлі живиці» є штраф

ід 510 до 1020 гривень. За повторне порушення ви вже заплатите від 1 020 до 1 530 гривень. Згідно зі статтею 65 КУпАП «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку», а це дерева, які ще ростуть, може загрожувати штраф в. За повторне порушення ви вже заплатите

Також варто запам’ятати статтю 65-1 КУпАП «Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень». Тут штраф становить від 510 до 680 гривень. За порушення статті 66-1 КУпАП «Знищення або пошкодження підросту в лісах» заплатите від 51 до 102 гривень.

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