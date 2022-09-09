Збір ранніх зернових завершили 14 областей: трійка лідерів — Finance.ua
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Збір ранніх зернових завершили 14 областей: трійка лідерів

Аграрний ринок
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Станом на 9 вересня вже 14 регіонів України завершили збирання зернових культур ранньої групи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Трійка лідерів з намолоту понад 2 млн тонн зерна:
  • Кіровоградщина,
  • Одещина.
  • Дніпропетровщина.
Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей.
Станом на 9 вересня в Україні зібрано 25,9 млн т (врожайність — 38,4 ц/га) зернових та зернобобових культур із 6,73 млн га (60% посівних площ).
Вже зібрано; пшениці — 19,2 млн т за врожайності 41,0 ц/га з 4,7 млн ​​га (99% посівних площ), ячменю — 5,5 млн т за врожайності 34,7 ц/га з 1,6 млн га (100% площ) та гороху — 250,2 тис. т при врожайності 22,9 ц/га із 109,3 тис. га (98% площ).
Крім того, аграрії вже зібрали 18,4 тис. тонн (врожайність — 47,2 ц/га) зернової кукурудзи із 3,9 тис. га (0,09% посівних площ), 30,6 тис. тонн (урожайність — 14 ,5 ц/га) гречки з 21,2 тис. га (18% площ) та 42,2 тис. тонн (врожайність — 25,6 ц/га) пшона з 16,5 тис. га (37% площ).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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