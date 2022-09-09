Збір ранніх зернових завершили 14 областей: трійка лідерів — Finance.ua

Збір ранніх зернових завершили 14 областей: трійка лідерів Вчора 20:20 — Аграрний ринок

Станом на 9 вересня вже 14 регіонів України завершили збирання зернових культур ранньої групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Трійка лідерів з намолоту понад 2 млн тонн зерна:

Кіровоградщина,

Одещина.

Дніпропетровщина.

Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей.

Станом на 9 вересня в Україні зібрано 25,9 млн т (врожайність — 38,4 ц/га) зернових та зернобобових культур із 6,73 млн га (60% посівних площ).

Вже зібрано; пшениці — 19,2 млн т за врожайності 41,0 ц/га з 4,7 млн ​​га (99% посівних площ), ячменю — 5,5 млн т за врожайності 34,7 ц/га з 1,6 млн га (100% площ) та гороху — 250,2 тис. т при врожайності 22,9 ц/га із 109,3 тис. га (98% площ).

Крім того, аграрії вже зібрали 18,4 тис. тонн (врожайність — 47,2 ц/га) зернової кукурудзи із 3,9 тис. га (0,09% посівних площ), 30,6 тис. тонн (урожайність — 14 ,5 ц/га) гречки з 21,2 тис. га (18% площ) та 42,2 тис. тонн (врожайність — 25,6 ц/га) пшона з 16,5 тис. га (37% площ).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.