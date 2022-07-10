Збір до Пенсійного фонду: у скільки обійдеться акциз за новий автомобіль — Finance.ua

Збір до Пенсійного фонду: у скільки обійдеться акциз за новий автомобіль Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Збір до Пенсійного фонду: у скільки обійдеться акциз за новий автомобіль

В Україні при першій реєстрації електромобіля збір до Пенсійного фонду сплачувати не потрібно, проте це не стосується всіх інших автомобілів.

Про відсутність збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації електрокара повідомляється у Законі України від 21 червня 2022 року № 2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України... щодо перегляду окремих пільг з оподаткування». Тобто тепер при ввезенні електромобіля сплачується лише акциз у розмірі 1 євро за кожен кВт потужності (тобто 40-120 євро за авто).

При цьому під час першої реєстрації всіх інших видів автомобілів в Україні сплачується збір до Пенсійного фонду у розмірі від 3 до 5% від його вартості, залежно від розміру прожиткового мінімуму. Варто зазначити, що з 1 липня 2022 р. ця сума збільшилася до 2 508 гривень, проте ставка збору до ПФ залишилася на попередньому рівні і буде змінена лише з 1 січня наступного року.

Читайте також Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів

Враховуючи попередній розмір прожиткового мінімуму 2 481 грн, при визначенні розміру сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкового автомобіля слід застосовувати такі розрахунки залежно від вартості легкового автомобіля без урахування ПДВ:

не перевищує або дорівнює 409 365 грн (165 розмірів п.м.) — сплачується 3%;

понад 409 365 грн, але не перевищує або дорівнює 719 490 грн (165 — 290 розмірів п.м.) — сплачується 4%;

понад 719 490 грн (290 розмірів п.м.) — сплачується 5%.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Твоя машина За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.