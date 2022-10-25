Збільшилися штрафи за порушення трудового законодавства — Finance.ua

Збільшилися штрафи за порушення трудового законодавства Вчора 16:00 — Казна та Політика

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує , що з 1 жовтня 2022 року, згідно з Держбюджетом на 2022 рік, розмір мінімальної зарплати складе:

у місячному розмірі — 6 700 грн (тобто на 200 грн більше, ніж було встановлено з 1 січня — 6 500 грн);

у погодинному розмірі — 40,46 грн (тобто на 1,20 грн більше, ніж було з 1 січня 2022 року — 39,26 грн).

Штрафи

Фінансова відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства встановлена ​​у вигляді штрафів, розмір яких прив’язаний до розміру мінімальної місячної зарплати.

Хоча з 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан, але вже з 19 липня Держпраці має право перевіряти дотримання вимог Закону про організацію трудових відносин під час війни, законність звільнення та здійснювати інспектування щодо виявлення неоформлених працівників.

Податківці зазначили, що дізнатися про розмір штрафів за порушення норм трудового законодавства актуально для роботодавців і зараз.

Довідка Finance.ua:

Які є підстави для позапланових перевірок Держпраці. У Держпраці розповіли, які позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводять у період дії воєнного стану.

Серед них за зверненням фізичної особи (осіб) про порушення, внаслідок якого було завдано шкоди його (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів або їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Інші причини посилання.

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