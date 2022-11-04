Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ

Кредит&Депозит
393
Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ
Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) реагує на вимоги ринку та клієнтів та з 31.10.2022 підвищує ставки за депозитами у гривні для фізичних осіб.
Дохідність вкладів збільшиться на 0.5 — 2.5%, залежно від суми вкладу та строку депозитної програми.
Попри війну, ПУМБ продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 10 місяців 2022 року банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн. Надійність банківських вкладів у серпні 2022 року було підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність). Також, банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ.
Банку довіряє понад 1,8 млн клієнтів — фізичних осіб та майже 97 тис. корпоративних клієнтів. 81% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити.
Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ
Відкрити депозит у ПУМБ можна як офлайн (у відділенні), так і онлайн (у мобільному додатку ПУМБ Online). Послуга відкриття депозиту у мобільному додатку доступна як вже існуючим, так і новим клієнтам ПУМБ. Новим клієнтам банку достатньо пройти процедуру ідентифікації за допомогою цифрових документів.
____________________________________
*Депозитні ставки вказані з урахуванням програми лояльності ПУМБ (+1%), що діє за наступними депозитними програмами банку в гривні: «Дохідний», «Накопичувальний», «Вільний». Програма лояльності діє за умови пролонгації діючого вкладу, відкриття другого депозиту за наявності діючого у ПУМБ, повторного розміщення депозиту та відкриття депозиту за допомогою додатку ПУМБ Онлайн.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.