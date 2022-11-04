Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ Вчора 14:25 — Кредит&Депозит

Збільшення ставок за депозитами для фізичних осіб у ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) реагує на вимоги ринку та клієнтів та з 31.10.2022 підвищує ставки за депозитами у гривні для фізичних осіб.

Дохідність вкладів збільшиться на 0.5 — 2.5%, залежно від суми вкладу та строку депозитної програми.

Попри війну, ПУМБ продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 10 місяців 2022 року банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн. Надійність банківських вкладів у серпні 2022 року було підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність). Також, банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ.

Банку довіряє понад 1,8 млн клієнтів — фізичних осіб та майже 97 тис. корпоративних клієнтів. 81% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити.

Відкрити депозит у ПУМБ можна як офлайн (у відділенні), так і онлайн (у мобільному додатку ПУМБ Online). Послуга відкриття депозиту у мобільному додатку доступна як вже існуючим, так і новим клієнтам ПУМБ. Новим клієнтам банку достатньо пройти процедуру ідентифікації за допомогою цифрових документів.

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*Депозитні ставки вказані з урахуванням програми лояльності ПУМБ (+1%), що діє за наступними депозитними програмами банку в гривні: «Дохідний», «Накопичувальний», «Вільний». Програма лояльності діє за умови пролонгації діючого вкладу, відкриття другого депозиту за наявності діючого у ПУМБ, повторного розміщення депозиту та відкриття депозиту за допомогою додатку ПУМБ Онлайн.

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