Зберігайте кошти на депозиті «Мобільний» у надійному європейському банку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Зберігайте кошти на депозиті «Мобільний» у надійному європейському банку

Відновлення та повернення до нормального життя — наскільки це можливо і там, та де це можливо в Україні — вже зараз є завданням суспільства. Це фронт та лінія оборони кожного свідомого українця.

Наша банківська система гідно витримує випробування воєнним станом та продовжує обслуговувати клієнтів на належному рівні сервісу, пропонує зручні гнучкі продукти. Ідея Банк із початку бойових дій підтримує роботу у тих регіонах, де це можливо без шкоди для життя та здоров’я клієнтів та працівників.

Відбудова країни триває вже зараз на мирних і звільнених територіях. Ми і з поверненням до нормального життя продовжуємо дбати про безпеку, здоров’я та спокій наших колег та клієнтів. Спокій — значить, що близькі нам люди здорові, перебувають у безпечних місцях, мають житло та роботу. Спокій — значить, що заощадження зберігаються в у надійному місці, убезпечені від злодіїв та шахраїв.

Ідея Банк нагадує про головні правила збереження заощаджень у воєнний час, які допоможуть клієнтам почуватися більш впевнено та мобільно:

З міркувань безпеки в умовах воєнного стану готівкові кошти (навіть незначні, але тимчасово вільні) краще розмістити на депозиті у надійному банку.

Депозит краще обрати із гнучкими (короткими) строками розміщення та можливістю автоматичної пролонгації.

Отримувати безпечний та гарантований прибуток.

Слідуючи таким засадам, із початку березня Ідея Банк запропонував клієнтам новий депозит «Мобільний», який передбачає такі істотні умови за посиланням

Ставка — 9% (на термін 1 місяць), 8,75% (21 день), 8,5% (14 днів), 8% (7 днів).

Термін — 1 місяць та 21, 14, 7 днів.

Мінімальна сума — 500 грн.

Валюта — гривня.

Виплата відсотків — у кінці терміну.

З автоматичною пролонгацією.

Депозит зручно оформити:

у відділенні Ідея Банку (список відділень, що працюють, щодня оновлюється на сайті банку);

у кілька кліків у мобільному додатку O.Bank.

Короткі строки розміщення важливі в умовах, коли надто швидко змінюються обставини і плани.

Автоматична пролонгація означає, що у разі відсутності гострої потреби не потрібно відвідувати відділення банку та переоформлювати депозит на новий строк. Депозит автоматично пролонгується на встановлений строк — тиждень, 14, 21 день або місяць, а відсотки — надійдуть автоматично на вказаний клієнтом рахунок. У разі, якщо клієнт не матиме планів пролонгувати депозит, — його можна закрити в мобільному O.Bank, перевівши кошти на поточний картковий рахунок.

Варто також зауважити, що ставки за депозитом «Мобільний» — одні з найбільш вигідних на ринку в сегменті невеликих банків із європейським капіталом.

Нагадаємо, Ідея Банк із 2017 року є членом автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), через яку здійснюються виплати коштів вкладникам неплатоспроможних банків. За цей час більше 50% вкладників неплатоспроможних банків переоформили свої вклади в Ідея Банку.

Із березня 2022 такі виплати здійснюються клієнтам АТ «МР Банк» (раніше — АТ «Сбербанк»). Наразі гарантована державою сума відшкодування становить 200 тис. грн.

1 квітня 2022 Верховна Рада ухвалила закон про 100% гарантування вкладів у воєнний час, закон очікує підпису Президента.

Ідея Банк неодноразово визнавався експертами у різних номінаціях для роздрібних банків. Він є одним із найбільш ефективних серед українських банків.

Банк продовжує кращі стандарти і практики європейського банкінгу, пропонуючи клієнтам продукти відповідно до їх потреб воєнного часу.

Сьогодні працівники банку залишаються професіоналами своєї справи та у фінансовій обороні працюють на відбудову України.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. (Польща), якій належить 100% акцій банку.

Із 1999 року Ідея Банк є членом ФГВО.

Банк є уповноваженим Міністерством фінансів банком, через які може здійснюватися виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетної сфери.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.