Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти — Finance.ua

Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти

Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти

У КМДА роз’яснили , що для подання заявки на отримання продуктових наборів киянам потрібно звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.

Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Ідеться про:

осіб з інвалідіністю

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю

одиноких людей літнього віку

паліативних хворих

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосіївський район

вул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

0445624730

Деснянський район

вул. Будищанська, 4

0445337251

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А

0445120035

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

0444140941

Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0667330730

Подільський район

вул. Братська, 15/9

0444250512

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А0444059275

Солом’янський район

б-р В. Гавела, 83-А0444977327

Шевченківський район

вул. Сальського, 11-А0444670014

Також у КМДА наголосили, що 15-51 не приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.

Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.

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