Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти

10.03.2022, 20:02Особисті фінанси
653
Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контактиЗаявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти
У КМДА роз’яснили, що для подання заявки на отримання продуктових наборів киянам потрібно звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.
Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Ідеться про:
  • осіб з інвалідіністю
  • родини, в яких виховуються діти з інвалідністю
  • одиноких людей літнього віку
  • паліативних хворих
  • осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.
  • Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
вул. Котельникова, 32/11
0444509166
  • Голосіївський район
вул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
  • Дарницький район
вул. Вербицького, 9-І
0445624730
  • Деснянський район
вул. Будищанська, 4
0445337251
  • Дніпровський район
вул. Курнатовського, 7-А
0445120035
  • Оболонський район
вул. Озерна, 18-А
0444140941
  • Печерський район
вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
0667330730
  • Подільський район
вул. Братська, 15/9
0444250512
  • Святошинський район
вул. Жмеринська, 22-А0444059275
  • Солом’янський район
б-р В. Гавела, 83-А0444977327
  • Шевченківський район
вул. Сальського, 11-А0444670014
Також у КМДА наголосили, що 15-51 не приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.
Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.

Як отримати безкоштовну медичну допомогу під час війни

За матеріалами: ТСН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.