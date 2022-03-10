Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти — Finance.ua

Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти
У КМДА роз’яснили, що для подання заявки на отримання продуктових наборів киянам потрібно звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.
Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Ідеться про:
осіб з інвалідіністю
родини, в яких виховуються діти з інвалідністю
одиноких людей літнього віку
паліативних хворих
осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
вул. Котельникова, 32/11
0444509166
Голосіївський район
вул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
Дарницький район
вул. Вербицького, 9-І
0445624730
Деснянський район
вул. Будищанська, 4
0445337251
Дніпровський район
вул. Курнатовського, 7-А
0445120035
Оболонський район
вул. Озерна, 18-А
0444140941
Печерський район
вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
0667330730
Подільський район
вул. Братська, 15/9
0444250512
Святошинський район
вул. Жмеринська, 22-А0444059275
Солом’янський район
б-р В. Гавела, 83-А0444977327
Шевченківський район
вул. Сальського, 11-А0444670014
Також у КМДА наголосили, що 15-51 не приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.
Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.