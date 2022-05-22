Заявку на бронювання працівників можна буде подати онлайн — Мінекономіки — Finance.ua
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Заявку на бронювання працівників можна буде подати онлайн — Мінекономіки

Вчора 14:37Казна та Політика
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Заявку на бронювання працівників можна буде подати онлайн — МінекономікиЗаявку на бронювання працівників можна буде подати онлайн — Мінекономіки
Мінекономіки працює над удосконаленням механізму подання заявок на бронювання цінних для підприємства фахівців, зокрема планується переведення його в онлайн-режим.
Про це в інтерв’ю виданню Forbes розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан.
«Вже зараз працюємо над удосконаленням механізму подання та розгляду заяв. Зокрема, будемо переводити його в режим онлайн, що прискорить та автоматизує увесь процес. Апліканти зможуть подавати заяви через спеціалізований підрозділ сайту Мінекономіки», — зазначив Грибан.
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Для забезпечення роботи відповідного інструменту планується синхронізувати бази даних Генштабу, Міністерства оборони й територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
За словами заступника міністра, завдяки запровадженим нововведенням буде мінімізований людський фактор під час обробки документів.
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«Результатом стане мінімізація людського фактору під час обробки документів і суттєве пришвидшення всіх процедур, пов’язаних з бронюванням. Заявки оброблятимуться до трьох днів. В умовах війни оперативність має надзвичайне значенняння», — сказав Грибан.
У подальшому, зазначив він, доступ до нової системи бронювання цілком можливий і через «Дію». Відповідна спільна робота з Мінцифрою наразі триває.

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За матеріалами: Укрінформ
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