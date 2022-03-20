Завищення цін на продукти та ліки прирівняли до мародерства — Finance.ua

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Завищення цін на продукти та ліки прирівняли до мародерства

Вчора 12:05Казна та Політика
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Завищення цін на продукти та ліки прирівняли до мародерства
Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
«Безумовно, будь-які такі дії (завищення цін у продуктових і аптечних мережах — УНІАН) буде прирівняно до мародерства. Перше, в нас є система державного регулювання. Тобто, порушуючи ці речі, вони не просто поводять себе некоректно, а фактично йдуть на пряме порушення закону. І тому вони будуть нести пряму відповідальність. Друге, будь-які такі „кричущі“ випадки передбачають безумовне втручання з боку влади, і вже є десятки випадків, де ми особисто розбирались з тією чи іншою мережею — чи аптечною, чи продуктовою, — і я вам скажу, що в більшості випадків моментально, протягом кількох годин була реакція і приводили ціни в порядок», — наголосив Шурма.
Він додав, що громадяни мають негайно реагувати та повідомляти про завищення цін.
«Тобто потрібно громадянам негайно реагувати, негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на всю цю ситуацію реагувати та виправляти», — сказав заступник керівника Офісу президента.
Раніше Уряд України скасував граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для таких продуктів суттєвого соціального значення, як гречана крупа, цукор-пісок, вітчизняна вермішель та вершкове масло жирністю 72,5%, зберігши вимогу про декларування зміни їхніх цін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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