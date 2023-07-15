Завод Nissan у США переобладнають під виробництво електромобілів нового покоління — Finance.ua

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Завод Nissan у США переобладнають під виробництво електромобілів нового покоління

Технології&Авто
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Завод Nissan у США переобладнають під виробництво електромобілів нового покоління
Завод Nissan у США переобладнають під виробництво електромобілів нового покоління
Nissan Motor переобладнає свій завод у Кантоні, штат Міссісіпі, під виробництво нових електромобілів Nissan та Infiniti. На модернізацію майданчика виділено 500 млн доларів. Як кажуть у компанії, у найближчі п’ять-шість років він стане «вузлом електрифікації Північної Америки».
Тут вироблятимуть електромобілі наступного покоління з новими платформами, технологіями та можливостями підключення.
Зі слів Девіда Джонсона, старшого віце-президента Nissan North America із виробництва та управління ланцюжками постачання, нові платформи дозволять оптимізувати виробництво за рахунок більшої автоматизації. Як заявляють у компанії, наразі приблизно п’ята частина робіт з виготовлення салону та шасі електромобілів автоматизована, тоді як автомобілів із ДВЗ — 6−10%.
Підготовка майданчика в Кантоні до встановлення нових ліній уже розпочалася. Також розпочато підготовку співробітників. Кращих інженерів та техніків із американського заводу відправили до Японії для вивчення нових автомобільних технологій та виробничих процесів з використанням віртуальної реальності та іншого програмного забезпечення. Наступного року розпочнеться практичне навчання на новому складальному устаткуванні.
Першими на конвеєр поставлять два нові електричні седани. Їх виробництво розпочнеться у 2026 році, хоча спочатку терміни були більш оптимістичними. Одну із моделей планували запустити роком раніше. Також у найближчі роки Nissan планує побудувати два електричні кросовери. Мета компанії - до 2030 року довести продажі електромобілів на ринку США до 40%.
За матеріалами:
Autogeek
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