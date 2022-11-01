Завод Hyundai у рф продовжив простій до грудня — Finance.ua

Завод Hyundai у рф продовжив простій до грудня Вчора 22:31 — Фондовий ринок

Завод південнокорейського автоконцерну Hyundai в Санкт-Петербурзі (ТОВ «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус») продовжив простій до грудня.

Про це пише «Интерфакс» із посиланням на пресслужбу компанії.

«Наразі оголошено простій до кінця листопада», — сказав співрозмовник агентства.

Завод автомобільного концерну в Санкт-Петербурзі призупинив випуск автомобілів з 1 березня цього року через труднощі з поставками комплектуючих.

Цей завод почав роботу у вересні 2010 року. Підприємство випускає моделі Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio і Kia Rio X-Line. Потужність заводу — понад 200 тис. автомобілів на рік.

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Повідомлялось, що південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.

Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Санкт-Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.

Економічна Правда За матеріалами:

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