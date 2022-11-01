Завод Hyundai у рф продовжив простій до грудня — Finance.ua
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Завод Hyundai у рф продовжив простій до грудня

Фондовий ринок
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Завод південнокорейського автоконцерну Hyundai в Санкт-Петербурзі (ТОВ «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус») продовжив простій до грудня.
Про це пише «Интерфакс» із посиланням на пресслужбу компанії.
«Наразі оголошено простій до кінця листопада», — сказав співрозмовник агентства.
Завод автомобільного концерну в Санкт-Петербурзі призупинив випуск автомобілів з 1 березня цього року через труднощі з поставками комплектуючих.
Цей завод почав роботу у вересні 2010 року. Підприємство випускає моделі Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio і Kia Rio X-Line. Потужність заводу — понад 200 тис. автомобілів на рік.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.
Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Санкт-Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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