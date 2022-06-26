Завершено фінансування пенсій червня — Finance.ua

Завершено фінансування пенсій червня Вчора 09:13 — Казна та Політика

Станом на 24 червня на пенсійні виплати спрямовано 51,2 мільярда, в тому числі 12 млрд — на виплату пенсій через Укрпошту та 39,2 млрд через уповноважені банки.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Так, банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а за повідомленням Укрпошти станом на 23 червня доставлено 69,8% профінансованої суми.

За січень‒травень на соціальні виплати на кшталт пенсій, субсидій чи допомоги малозабезпеченим сім’ям було спрямовано 370 млрд грн, з яких 137,1 млрд грн ‒ з державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

Уряд забезпечив виплату пенсій недієздатним переміщеним особам, які не мають опікунів. Рішення Уряду передбачає можливість перераховувати пенсії або державну соціальну допомогу недієздатним людям, яким не призначено опікунів або які втратили зв’язок з опікунами і перебувають у закладах на повному державному утриманні з проживанням.

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