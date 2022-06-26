Завершено фінансування пенсій червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Завершено фінансування пенсій червня

Казна та Політика
193
Станом на 24 червня на пенсійні виплати спрямовано 51,2 мільярда, в тому числі 12 млрд — на виплату пенсій через Укрпошту та 39,2 млрд через уповноважені банки.
Про це повідомив Пенсійний фонд.
Так, банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а за повідомленням Укрпошти станом на 23 червня доставлено 69,8% профінансованої суми.
За січень‒травень на соціальні виплати на кшталт пенсій, субсидій чи допомоги малозабезпеченим сім’ям було спрямовано 370 млрд грн, з яких 137,1 млрд грн ‒ з державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд забезпечив виплату пенсій недієздатним переміщеним особам, які не мають опікунів. Рішення Уряду передбачає можливість перераховувати пенсії або державну соціальну допомогу недієздатним людям, яким не призначено опікунів або які втратили зв’язок з опікунами і перебувають у закладах на повному державному утриманні з проживанням.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.