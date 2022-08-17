Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць

Технології&Авто
368
Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць
Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць
Власник найбільшого криптовалютного гаманця у мережі Ethereum заробив майже $ 1 мільярд за останні 30 днів — все завдяки росту вартості цифрових активів.
Баланс ефіріум-кита, відомого під псевдонімом Наруто, збільшився на 50%: станом на 15 липня статки Наруто налічували $1,98 мільярда, а сьогодні — близько $2,96 мільярдів. Найбільший власник криптовалютного гаманця Ethereum є LTH — Long-Term Hodler (довгостроковий інвестор, який володіє цифровим активом мінімум 6 місяців). Саме LTH зазвичай створюють сильну підтримку для ринкового дна BTC.
Читайте також
Довгострокові ходлери зазвичай інвестують у криптовалюту під час падіння ринку, очікуючи на прибуток у перспективі. Саме це і відбулось у випадку з Наруто, коли Ефіріум виріс до $2000. На момент написання новини ЕТН торгується за $1882.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що 100 найбільших крипто-китів у мережі Ethereum за останні 24 години (з 14 до 15 серпня) придбали токени Shiba Inu (SHIB) на суму $24 мільйони. Як повідомили представники WhaleStats у Твіттері, топ-5000 ефіріум-китів володіють криптовалютою SHIB загальною вартістю в $178 686 986.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

Хочу працювати з криптою

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.