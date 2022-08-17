Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць — Finance.ua

Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць Вчора 18:32 — Технології&Авто

Завдяки зростанню криптовалюти, найбільший власник Ethereum заробив 1 мільярд доларів за місяць

Власник найбільшого криптовалютного гаманця у мережі Ethereum заробив майже $ 1 мільярд за останні 30 днів — все завдяки росту вартості цифрових активів.

Баланс ефіріум-кита, відомого під псевдонімом Наруто, збільшився на 50%: станом на 15 липня статки Наруто налічували $1,98 мільярда, а сьогодні — близько $2,96 мільярдів. Найбільший власник криптовалютного гаманця Ethereum є LTH — Long-Term Hodler (довгостроковий інвестор, який володіє цифровим активом мінімум 6 місяців). Саме LTH зазвичай створюють сильну підтримку для ринкового дна BTC.

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Довгострокові ходлери зазвичай інвестують у криптовалюту під час падіння ринку, очікуючи на прибуток у перспективі. Саме це і відбулось у випадку з Наруто, коли Ефіріум виріс до $2000. На момент написання новини ЕТН торгується за $1882.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що 100 найбільших крипто-китів у мережі Ethereum за останні 24 години (з 14 до 15 серпня) придбали токени Shiba Inu (SHIB) на суму $24 мільйони. Як повідомили представники WhaleStats у Твіттері, топ-5000 ефіріум-китів володіють криптовалютою SHIB загальною вартістю в $178 686 986.

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