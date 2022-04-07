Завдяки продажу військових облігацій вдалося залучити понад 29 млрд грн і майже $12 млн - НБУ — Finance.ua

Завдяки продажу військових облігацій вдалося залучити понад 29 млрд грн і майже $12 млн - НБУ

Вчора 12:00 — Казна та Політика

Міністерство фінансів за 40 днів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету більше 29 млрд грн та близько 12 млн дол. США завдяки восьми аукціонам із продажу військових облігацій.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків—первинних дилерів. Водночас і надалі сталими темпами збільшується обсяг торгів на вторинному ринку — минулого тижня він зріс до 7 млрд грн.

Станом на 4 квітня 2022 року понад 4 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму понад 4,8 млрд грн та майже 2,6 млн дол. США.

Національний банк і надалі закликає долучатися до підтримки державного бюджету України, зберігаючи і примножуючи водночас власні кошти.

Детальніша статистика щодо військових ОВДП розміщена за посиланням

Довідка Finance.ua:

Національний банк 22 березня 2022 року розпочав публікацію статистики депозитарію НБУ щодо військових облігацій на щотижневій основі.

Скільки можна заробити на облігаціях — відповів експерт Михайло Пацан. Є два види цих облігацій — на 2 місяці та на рік. Випуск на 2 місяці дає дохідність приблизно 10% річних, при цьому дохідність річних облігацій становить 11%.«Це важливий момент: 10% дохідність не за 2 місяці, а річних. Тому за 2 місяці — розділіть на 6 і отримаєте приблизну дохідність».

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